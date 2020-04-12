Hatay'da polis ve bekçiler yaklaşık 1000 ailenin ihtiyacını karşıladı
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Hatay'da polis ve bekçiler yaklaşık 1000 ailenin ihtiyacını karşıladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasıyla Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde emniyet birimleri, yaklaşık 1000 ailenin çeşitli ihtiyaçlarını karşıladı.

12.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:42
Hatay'da polis ve bekçiler yaklaşık 1000 ailenin ihtiyacını karşıladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasıyla Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde emniyet birimleri, yaklaşık 1000 ailenin çeşitli ihtiyaçlarını karşıladı.

Antakya Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri, İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, vatandaşlarca talep edilen ihtiyaçları karşılamak için seferber oldu.

Ekipler, mahalle muhtarlarıyla beraber yaklaşık 900 ailenin evine ekmek ulaştırdı. Vatandaşların ilaç ve diğer çeşitli ihtiyaçları da karşılanırken, hastaneye gitmesi gerekenler de ekiplerce götürüldü.

Mahallelerde ekmek dağıtımlarına eşlik eden polis ve bekçiler balkonlarında oturan vatandaşlar tarafından alkışlarla desteklendi.

Tansiyon aleti için pil temin edildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerine de merkez Defne ilçesinde yaşlı bir vatandaşın tansiyon aleti pilinin bittiği ihbarı geldi.

Harekete geçen ekipler, temin ettikleri pili Saadettin Köylü'nün evine ulaştırdı.

Köylü ve ailesi ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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