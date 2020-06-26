Hatay'da polis maske dağıttı
Hatay'da polis ekiplerince vatandaşlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili broşür ve maske dağıtıldı.
26.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:15
Hatay'da polis ekiplerince vatandaşlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili broşür ve maske dağıtıldı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesindeki Saray Caddesi'nde vatandaşlara 400 maske dağıtımı gerçekleştirdi.
Ekipler ayrıca, Kovid-19 ile ilgili bilgilerin yer aldığı broşür de dağıttı.
Kaynak: AA