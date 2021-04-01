Hatay'da polis denetimlerinde 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü motorize yunus timleri, Bahçelievler Mahallesi'nde denetim yaptı.
Denetimlerde, çalıntı olduğu belirlenen 2 motosiklete el konuldu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco