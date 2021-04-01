Hatay'da polis denetimlerinde 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi
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Hatay'da polis denetimlerinde 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Güncel
Hatay'da polis denetimlerinde 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü motorize yunus timleri, Bahçelievler Mahallesi'nde denetim yaptı.

Denetimlerde, çalıntı olduğu belirlenen 2 motosiklete el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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