Hatay'da polis denetiminde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel
Hatay'da, polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Hatay'da, polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesinde denetimde bulundu.
Denetimde, 2 bin 788 kişinin GBT'si sorgulanırken, 799 araç kontrol edildi. Ekipler, bir araçta ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 30 mermi ele geçirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak