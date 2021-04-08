Hatay'da polis denetiminde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Hatay'da polis denetiminde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel
Hatay'da polis denetiminde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Hatay'da, polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hatay'da, polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesinde denetimde bulundu.

Denetimde, 2 bin 788 kişinin GBT'si sorgulanırken, 799 araç kontrol edildi. Ekipler, bir araçta ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 30 mermi ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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