Hatay'da PKK/YPG şüphelisi 1 kişi yakalandı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü YPG/PKK şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü YPG/PKK şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce Afrin bölgesinde PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütün sosyal medya üzerinden propagandası yaptığı tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının adresini belirleyen ekipler, Suriye uyruklu M.R'yi gözaltına aldı. - HATAY

Kaynak: İHA