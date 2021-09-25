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Hatay'da petrol temizliği türkü eşliğinde devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

- Hatay'da petrol temizliği türkü eşliğinde devam ediyor Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Hatay'ın Samandağ ilçe sahillerinde neden olduğu kirlilikle ilgili başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

HATAY (İHA) - - Hatay'da petrol temizliği türkü eşliğinde devam ediyor

HATAY - Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Hatay'ın Samandağ ilçe sahillerinde neden olduğu kirlilikle ilgili başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor. İşçiler, kendilerini motive etmek için türkü söyleyerek çalışıyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül'de başlayan temizlik çalışmalarını sürdürüyor. 20 kişilik ekip, tırpan ve kürek kullanarak kumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyip çuvallara dolduruyor. Petrol atığı toplayan işçiler türkü söyleyerek işlerini daha hızlı yapıyorlar.

Hatay'da petrol temizliği türkü eşliğinde devam ediyor

Hatay'da petrol temizliği türkü eşliğinde devam ediyor

Hatay'da petrol temizliği türkü eşliğinde devam ediyor

Hatay'da petrol temizliği türkü eşliğinde devam ediyor
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri
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