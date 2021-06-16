Hatay'da patoz makinesine sıkışan kişi yaşamını yitirdi
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde patoz makinesine sıkışan 72 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde patoz makinesine sıkışan 72 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti.
Yenice Mahallesi'ndeki tarlasında buğday saplarını patoz makinesine atan Mustafa Alkan dengesini kaybederek makinenin içine düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ve itfaiye ekipleri, Alkan'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, Alkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Alkan'ın cenazesi morga kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu