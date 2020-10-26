Hatay'da patlama meydana geldi (2)
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Hatay'da patlama meydana geldi (2)

26.10.2020 21:30 | Son Güncelleme: 26.10.2020 21:34

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Patlamanın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Hatay'da patlama meydana geldi (2)
Hatay'da patlama meydana geldi (2)
Hatay'da patlama meydana geldi (2)
Hatay'da patlama meydana geldi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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