Hatay'da Paskalya Kutlamaları
Paskalya Bayramı, Hatay’da, Hristiyan Ortodoks cemaati tarafından Ortodoks Kilisesi’nde düzenlenen ayinle kutladı.
Paskalya Bayramı, Hatay'da, Hristiyan Ortodoks cemaati tarafından Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutladı.
Ayini, Antakya Patrikhanesine bağlı Selefkiya Episkoposu Patrik Vekili Efrem Maluli, Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler, Dimitri Doğum ve Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yönetti.
Ayinde, İncil'den bölümler okunup dua edildi, dilek tutulup mum yakıldı, ilahi okundu. Kilise bahçesinde devam eden ayinde konfeti gösterisi sunuldu. - HATAY