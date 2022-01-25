Hatay'da park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Hatay'da park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Hatay'da park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
AA / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Cebrail Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Araçtan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Bu arada, yangın, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, otomobilin motor kısmından alevlerin yükselmesi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi yer alıyor.

Hatay'da park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

AA / Mehmet Bayrak - Son Dakika Haberleri

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, İtfaiye, Hatay, Güncel, Haber

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