Hatay'da park halindeki otomobil yandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Ürgenpaşa Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak