Hatay'da park halindeki otomobil yandı
Hatay'ın Defne ilçesinde park halindeyken yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
31.08.2020 23:25 | Son Güncelleme: 31.08.2020 23:28
Hatay'ın Defne ilçesinde park halindeyken yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Balıklıdere Mahallesi'nde park halinde bulunan Derya Yaşar'a ait 31 K 7161 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA