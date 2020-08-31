Hatay'da park halindeki otomobil yandı Hatay'ın Defne ilçesinde park halindeyken yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'ın Defne ilçesinde park halindeyken yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Balıklıdere Mahallesi'nde park halinde bulunan Derya Yaşar'a ait 31 K 7161 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA