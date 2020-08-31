Hatay'da park halindeki otomobil yandı
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Hatay'da park halindeki otomobil yandı

Hatay'ın Defne ilçesinde park halindeyken yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'da park halindeki otomobil yandı
31.08.2020 23:25 | Son Güncelleme: 31.08.2020 23:28

Hatay'ın Defne ilçesinde park halindeyken yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Balıklıdere Mahallesi'nde park halinde bulunan Derya Yaşar'a ait 31 K 7161 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA

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