Hatay'da park halindeki minibüs yandı

20.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:08

Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde park halinde bulunan özel bir şirkete ait minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

Minibüsün yanma anı yoldan geçenlerin cep telefonunuyla görüntülendi.

Kaynak: AA