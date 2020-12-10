Hatay'da park halindeki minibüs alev aldı
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Hatay'da park halindeki minibüs alev aldı

10.12.2020 19:15 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:31

Hatay'da park halindeki minibüs alev aldı Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki minibüs yanmaya başladı.

Hatay'da park halindeki minibüs alev aldı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki minibüs yanmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre,Çevlik limanında park halinde bulunan minibüs henüz nedeni bilinmeyen şekilde yanmaya başladı.

Çevrede ki vatandaşların haber verdiği itfaiye kısa sürede olay yerine gelirken, minibüs itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'da park halindeki minibüs alev aldı
Hatay'da park halindeki minibüs alev aldı
Hatay'da park halindeki minibüs alev aldı
Hatay'da park halindeki minibüs alev aldı
Hatay'da park halindeki minibüs alev aldı
Hatay'da park halindeki minibüs alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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