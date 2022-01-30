Hatay'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Odabaşı Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Araçtan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.