Hatay'da park halinde alev alan otomobilde hasar oluştu - Haberler
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Hatay'da park halinde alev alan otomobilde hasar oluştu

AA, Burak Milli - Güncel
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Hatay'da park halinde alev alan otomobilde hasar oluştu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Savaş Mahallesi'nde, otoparktaki 31 KEE 73 plakalı otomobilden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen otomobildeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Öte yandan, otomobildeki yangın çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

AA / Burak Milli - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İskenderun, Otomobil, Hatay, Güncel, Haberler

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