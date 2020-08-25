Hatay'da parfüm şişesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi Hatay'ın İskenderun ilçesinde parfüm şişesine gizlenmiş uyuşturucu bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde parfüm şişesine gizlenmiş uyuşturucu bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde durdurdukları G.D. ve Ö.K'nın üzerinde ve çantasında arama yaptı.

Aramada parfüm şişesine gizlenmiş bir miktar eroin ve sigara kağıdına sarılı uyuşturucu tespit edildi.

Şüpheliler G.D. ve Ö.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: AA