Panelvan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
08.12.2020 18:21 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:35
Hatay'ın Hassa ilçesinde panelvan ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde panelvan ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hassa-Gaziantep kara yolu Dervişler Mahallesi mevkiinde Mustafa E'nin kullandı 31 V 9143 plakalı kamyonet ile Mustafa Y. kontrolündeki 46 NH 349 plakalı panelvan çarpıştı.
Kazada yaralanan panelvan sürücüsü Mustafa Y. ile yanında bulunan Yusuf Erol G. olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş