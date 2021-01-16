Otoyolda motosiklet yarışına para cezası
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Otoyolda motosiklet yarışına para cezası

16.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:42
Otoyolda motosiklet yarışına para cezası

Hatay'ın Erzin ilçesinde, motosikletleriyle otoyolda yarıştıkları belirlenen 2 sürücüye 7 bin 426 lira ceza verildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde, motosikletleriyle otoyolda yarıştıkları belirlenen 2 sürücüye 7 bin 426 lira ceza verildi.

Dörtyol Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği, Erzin-İskenderun Otoyolu'nda 1000 lira karşılığı motosikletle yarış yapıldığı ve görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Motosikletle yarış yapanların Mustafa Ç. ve Müslüm Ç. olduğunu belirleyen ekipler, trafiği tehlikeye düşüren sürücülere 7 bin 426 lira ceza uyguladı.

Şüpheliler hakkında soruşturma da başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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