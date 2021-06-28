HATAY'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 4 YARALI

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

E-5 Karayolu Adliye mevkiinde yol bakım çalışması yapılan yol üzerinde henüz sürücüleri öğrenilemeyen 34 DOR 747 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 46 E 5542 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçta bulunan diğer 2 kişi yaralandı. Yaralılar götürüldüğü Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı