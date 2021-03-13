Hatay'da otomobille polisten kaçan zanlıların yola attığı poşetlerde 14 bin 700 uyuşturucu hap bulundu
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Hatay'da otomobille polisten kaçan zanlıların yola attığı poşetlerde 14 bin 700 uyuşturucu hap bulundu

13.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:41
Hatay'da otomobille polisten kaçan zanlıların yola attığı poşetlerde 14 bin 700 uyuşturucu hap bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilden yol kenarına atılan poşetlerde 14 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilden yol kenarına atılan poşetlerde 14 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun-Belen otoyolunda durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araçtaki 2 şüpheli, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlıların kaçarken yol kenarına attıkları poşetleri inceleyen ekipler, 14 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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