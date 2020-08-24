Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Yayladağı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yayladağı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yayladağı-Antakya karayolunda seyreden A.V. yönetimindeki 10 AAN 015 plakalı motosiklet ile A.B. Yönetimindeki 31 AHR 33 plakalı otomobil ile Yukarı Okçular Mahallesi kavşağı yakınlarında çarpıştı.

Kaza sonrası yola savrulan A.V, ambulansla Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Otomobil sürücüsü A.B gözaltına alındı.

Kaynak: AA