Otomobille 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Otomobille 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Mustafa Özer - Haberler | Güncel

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, otomobil ile 3 tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, otomobil ile 3 tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Özerli Mahallesi'nde Velid D. yönetimindeki 31 MA 9867 plakalı 3 tekerlekli motosikletle bir otomobil çarpıştı.

Kazada Velid D. yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, Velid D'yi Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırdı.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Otomobille 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobille 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobille 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobille 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer

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