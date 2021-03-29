Hatay'da otomobiliyle drift görüntüleri sosyal medyaya yansıyan sürücüye 6 bin 700 lira ceza

Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobiliyle drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye 6 bin 700 lira ceza uygulandı ve ehliyetine el konuldu.