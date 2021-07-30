Hatay'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilinin motor kısmında 600 gram esrar bulunan sürücü tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilinin motor kısmında 600 gram esrar bulunan sürücü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu otomobilde narkotik köpekle arama yaptı.
Polis, aracın motor kısmında 600 gram esrar ele geçirdi, sürücüyü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli