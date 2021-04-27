Hatay'da otomobilinde tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler bulunan sürücü gözaltına alındı
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Hatay'da otomobilinde tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler bulunan sürücü gözaltına alındı

Hatay'da otomobilinde tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler bulunan sürücü gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobilinde tarihi eser olduğu değerlendirilen altın, gümüş ve bronz objeler ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobilinde tarihi eser olduğu değerlendirilen altın, gümüş ve bronz objeler ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topboğazı Mahallesi'nde seyir halindeki otomobili şüphe üzerine durdurup aradı.

Ekipler, otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 2 altın küpe, altın bilezik ve sikke, 6 bronz kandil, 3 bronz mühür, 8 gümüş sikke ve bazı objeler ele geçirdi.

Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objelere el konuldu, sürücü S.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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