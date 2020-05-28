Hatay'da otomobilin tamponuna gizlenen 8 kilo 650 gram esrar bulundu
Hatay'ın Belen ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobilin tamponuna gizlenmiş 8 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
28.05.2020 16:13 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:34
Hatay'ın Belen ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobilin tamponuna gizlenmiş 8 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu.
Araçta dedektör köpeğin yardımıyla yapılan aramada, tampona gizlenmiş 41 parça halinde 8 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.
Otomobildeki Suriye uyruklu A.D. ve B.M. gözaltına alındı.
Kaynak: AA