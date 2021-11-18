Hatay'da otomobilin ses sistemine gizlenmiş uyuşturucu bulundu - Haberler
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Hatay'da otomobilin ses sistemine gizlenmiş uyuşturucu bulundu

AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Hatay'da otomobilin ses sistemine gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Hatay'da, ses sisteminde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'da, ses sisteminde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti şüphelilerine yönelik çalışma kapsamında, Antakya- İskenderun kara yolunda bir otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada, ses sistemine gizlenmiş 237 gram eroin bulundu.

Sürücü ile araçtaki bir şüpheli gözaltına alındı.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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