Hatay'da otomobilin ses sistemine gizlenmiş uyuşturucu bulundu
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Hatay'da, ses sisteminde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'da, ses sisteminde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti şüphelilerine yönelik çalışma kapsamında, Antakya- İskenderun kara yolunda bir otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada, ses sistemine gizlenmiş 237 gram eroin bulundu.
Sürücü ile araçtaki bir şüpheli gözaltına alındı.
AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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