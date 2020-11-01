Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü
01.11.2020 21:55 | Son Güncelleme: 01.11.2020 21:58
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Numune Evler Mahallesi'nde 31 AEM 462 plakalı otomobil, yolda yürüyen Dahar Uyulgan'a (16) çarptı.
Yaralanan Uyulgan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özel