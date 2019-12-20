Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

20.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:56
Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü

'ın ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Yeşilköy Mahallesi Kumyığını mevkisinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 'e (54) plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

Görgü tanıklarının vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gök'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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