Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü

20.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:56

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Yeşilköy Mahallesi Kumyığını mevkisinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ali Gök'e (54) plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gök'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA