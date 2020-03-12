Hatay'da otomobilin çarptığı yaralı şahin tedaviye alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan şahin tedavi altına alındı.
12.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:50
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan şahin tedavi altına alındı.
Denizciler Mahallesi'nde bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan şahini gören polis ekibi, durumu yetkililere bildirdi.
Söz konusu yere gelen Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kanadından yaralı olduğunu belirledikleri şahini teslim alarak Hatay Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.
Şahinin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
Kaynak: AA