Hatay'da otomobilin çarptığı "ünertan" sendromlu kişi öldü
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Hatay'da otomobilin çarptığı "ünertan" sendromlu kişi öldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobilin çarptığı engelli kişi hayatını kaybetti.

Hatay'da otomobilin çarptığı
28.07.2020 01:47 | Son Güncelleme: 28.07.2020 03:02

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobilin çarptığı engelli kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, H.R.U'nun (21) kullandığı 10 DR 200 plakalı otomobil, Demirkonak Mahallesi'nde, yol kenarındaki Hüseyin Ulaş'a (43) çarptı.

Yaralı olarak ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ulaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada ölen Hüseyin Ulaş'ın, Türk genetikçiler tarafından el-ayak üzerinde yürüme sendromu olarak tanımlanan "ünertan" sendromlu ailenin fertlerinden biri olduğu öğrenildi.

Ölen kişinin akrabası olduğu belirtilen sürücü H.R.U, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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