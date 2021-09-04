Hatay'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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Hatay'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Hatay'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Tülay Ç. yönetimindeki 31 AHH 742 plakalı otomobil, Ovakent Mahallesi Antakya-İskenderun yolunda Nurallah Arslan idaresindeki 31 AAJ 808 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Arslan, 112 Acil Servis ekiplerince Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatay'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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