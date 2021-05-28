Hatay'da otomobilin çarptığı iki kardeşten biri yaşamını yitirdi
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Hatay'da otomobilin çarptığı iki kardeşten biri yaşamını yitirdi

Hatay'da otomobilin çarptığı iki kardeşten biri yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarptığı iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarptığı iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Madenköy Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 TC 784 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Eren (17) ve Yaren Altun (15) kardeşlere çaptı.

Yaralanan iki kardeş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırdı.

Yaren Altun, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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