Hatay'da otomobilin çarptığı 2 kardeş yaşamını yitirdi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kardeş hayatını kaybetti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kardeş hayatını kaybetti.

Madenköy Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 TC 784 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Eren (17) ve Yaren Altun (15) kardeşlere çaptı.

Yaralanan 2 kardeş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Eren ve Yaren Altun, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli