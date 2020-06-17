Hatay'da otomobilin bagaj ve tamponunda esrar bulundu
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Hatay'da otomobilin bagaj ve tamponunda esrar bulundu

Hatay'da bir otomobilin bagajına ve tamponuna gizlenmiş halde 31 kilo 560 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da otomobilin bagaj ve tamponunda esrar bulundu
17.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:36

Hatay'da bir otomobilin bagajına ve tamponuna gizlenmiş halde 31 kilo 560 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkhan-Reyhanlı yol ayrımında şüpheli bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeğinin yardımıyla yapılan aramada, otomobilin bagajında ve arka tamponuna gizlenmiş halde 119 pakette 31 kilo 560 gram takoz esrar ele geçirildi.

Suriye uyruklu H.N. ve A.M. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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