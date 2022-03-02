Hatay'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta 323 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H. ile A.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Cem Genco - Güncel