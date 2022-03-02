Hatay'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Hatay'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA, Cem Genco - Güncel
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Hatay'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta 323 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H. ile A.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Cem Genco - Güncel

sentetik uyuşturucu, Kırıkhan, Hisarcık, Hatay, Güncel, Haberler

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