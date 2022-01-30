Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.