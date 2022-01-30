Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

AA, Cem Genco - Güncel
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

AA / Cem Genco - Güncel

sentetik uyuşturucu, İskenderun, Hisarcık, Hatay, Güncel, Haber

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