Hatay'da otomobilde patlama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen patlamaya ilişkin, "Suriyeli üç kişi... Aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre, üçü de ölmüş ve şu anda tabii incelemeler yapılıyor, kimlik tespitleri yapılmış." dedi.

Erdoğan, Hz. Ali Camisi'nde cuma namazını kılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Reyhanlı'da otomobildeki patlamaya ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Suriyeli üç kişi... Ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre, üçü de ölmüş ve şu anda tabii incelemeler yapılıyor, kimlik tespitleri yapılmış. Bunun gerisinde ne vardır ne yoktur şu anda arkadaşlarımız çalışmaları yapıyorlar. Onu da zannediyorum şöyle kısa zamanda neticesi ortaya çıkacaktır. Yani şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Herhalde şöyle birkaç saat içerisinde Bakanlığımız da bununla ilgili daha detay bilgi verecektir."

(Sürecek)

Kaynak: AA