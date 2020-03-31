Hatay'da otomobilde kaçak nargile ürünleri ele geçirildi Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçak nargile ürünleri ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçak nargile ürünleri ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Polis ekipleri, İskenderun-Antakya yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada bagaj ve koltuk altlarına gizlenmiş 280 kilogram kaçak nargile tütünü, 40 paket nargile kömürü, 45 marpuç ile 10 nargile temizleyici ele geçirildi.

Aracın sürücüsü G.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA