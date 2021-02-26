Hatay'da otomobilde kaçak 270 bin makaron ele geçirildi
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Hatay'da otomobilde kaçak 270 bin makaron ele geçirildi

26.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:29
Hatay'da otomobilde kaçak 270 bin makaron ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir otomobilde 270 bin kaçak makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir otomobilde 270 bin kaçak makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir otomobili durdurup aradı.

Ekipler, araçta 270 bin kaçak makaron ele geçirdi, G.T, H.T. ve A.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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