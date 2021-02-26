Hatay'da otomobilde kaçak 270 bin makaron ele geçirildi
26.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:29
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir otomobilde 270 bin kaçak makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir otomobilde 270 bin kaçak makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir otomobili durdurup aradı.
Ekipler, araçta 270 bin kaçak makaron ele geçirdi, G.T, H.T. ve A.A'yı gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu