Hatay'da otomobilde 22 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Hatay'ın Hassa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 22 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 22 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, şüpheli bir otomobili ilçe merkezinde durdurdu.
Araçta, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 22 cep telefonu ele geçirildi, sürücü R.G. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu