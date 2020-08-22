Hatay'da otomobilde 1837 uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 1837 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı.
22.08.2020 20:27 | Son Güncelleme: 22.08.2020 20:46
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 1837 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli gördükleri bir otomobili Cumhuriyet Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, bagajda 1837 hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA