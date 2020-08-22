Hatay'da otomobilde 1837 uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 1837 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
22.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:29
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 1837 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli gördükleri bir otomobili Cumhuriyet Mahallesi'nde durdurdu.
Otomobilde arama yapan ekipler, bagajda 1837 hap ele geçirdi.
Polis ekipleri tarafından araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA