Otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

AA - Haberler | Güncel

Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Şeyhali Mahallesi'nde park halinde bulunan otomobilden duman çıktığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen otomobildeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

AA - Son Dakika Haberleri

Antakya, İtfaiye, Hatay, Güncel, Haber

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