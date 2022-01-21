Otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü.
HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Şeyhali Mahallesi'nde park halinde bulunan otomobilden duman çıktığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.
Kullanılamaz hale gelen otomobildeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.