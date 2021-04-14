Hatay'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
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Hatay'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Hatay'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yayladağı-Altınözü kara yolunda seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 AEL 541 plakalı otomobil Sofular Mahallesi yol ayrımı yakınlarında yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Araçta sıkışan sürücü ile 3 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkartıldı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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