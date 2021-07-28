Hatay'da otomobil uçuruma düştü, avukat yaralandı
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Hatay'da otomobil uçuruma düştü, avukat yaralandı

Hatay'da otomobil uçuruma düştü, avukat yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Belen ilçesinde virajı alamayarak 175 metrelik uçuruma düşen otomobilin sürücüsü kadın avukat yaralandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde virajı alamayarak 175 metrelik uçuruma düşen otomobilin sürücüsü kadın avukat yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi'nde avukat Cansu Tekirdağ'ın (33) kullandığı 31 HT 474 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu virajı alamayarak 175 metrelik uçuruma düştü. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Tekirdağ, kurtarma ekipleri tarafından sedyeye alınarak düştüğü yerden çıkartıldı.

Kazada yaralanan avukatın İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Hatay'da otomobil uçuruma düştü, avukat yaralandı
Hatay'da otomobil uçuruma düştü, avukat yaralandı
Hatay'da otomobil uçuruma düştü, avukat yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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