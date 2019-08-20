Hatay'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Bayram Korkmaz yönetimindeki 34 ZT 4116 plakalı otomobil, Hassa-Kırıkhan kara yolunun Yuvalı Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü yara almazken otomobilde bulunan aynı aileden Gonca (33), Emine (28), Yağmur (12), Aybike Damla (4) ve Halil Korkmaz (3) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.