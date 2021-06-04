Hatay'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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Hatay'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Hatay'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Hatay'ın Altınözü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Enek Mahallesi Küncülü Boğazı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtaki Yıldız D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan Zekeriya, Sevgi, Sevcan ve Semra D, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Hatay'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Hatay'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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