Hatay'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Enek Mahallesi Küncülü Boğazı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtaki Yıldız D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan Zekeriya, Sevgi, Sevcan ve Semra D, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan