Hatay'da otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

06.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:56

Hatay'ın Belen ilçesinde, otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu sürücü öldü, oğlu yaralandı.

Nuri Aslan yönetimindeki 31 LU 295 plakalı otomobil, Gedik mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki kamyona arkadan çarptı.

Otomobilde sıkışan sürücü ile oğlu Erhan Aslan, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Nuri Aslan, kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Erhan Aslan ise özel bir hastanede tedaviye alındı.

Kaynak: AA